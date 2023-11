L’allevamento abusivo: rischio malattie per l’uomo da carne e latte. SCATTA IL SEQUESTRO

VALLE AGRICOLA – Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Alife (CE), congiuntamente a Medici Veterinari dell’A.S.L. del Distretto Matesino “Area A”, hanno individuato in comune di Valle Agricola (CE), alla località “Panoramica”, un allevamento ovino abusivo composto da nr. 23 capi adulti.

Allevamento che non è risultato registrato all’A.S.L. e né censito nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Ovina.

Allevamenti abusivi che costituiscono una fonte di pericolo per la pubblica incolumità in quanto non essendo sottoposti alle periodiche obbligatorie Profilassi di Stato da parte dell’A.S.L. potrebbero veicolare, attraverso il consumo del latte e delle carni prodotte, delle pericolose zoonosi all’uomo (Brucellosi, etc.), nonché mettere a rischio il patrimonio zootecnico nazionale.

Immediatamente il gregge è stato sottoposto a sequestro amministrativo per motivi sanitari ed al proprietario dei capi di bestiame è stata irrogata una sanzione amministrativa per oltre 70.000 euro di importo per omessa registrazione di allevamento e degli obblighi di identificazione individuale dei capi allevati.

Capi di bestiame che sono stati poi oggetto di confisca ed affidati all’Azienda Demaniale Regionale “Foresta Cognole”, sita in Montesano della Marcellana (SA), per i successivi adempimenti di rito.