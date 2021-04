COVID. E’ morto il direttore dell’Hotel Europa di via Roma, oggi i funerali

CASERTA – Saranno celebrati oggi, 24 aprile, alle 14.30 nella Chiesa del Buon Pastore in piazza Pitesti a Caserta, i funerali di Francesco Lanzante, 49 anni, strappato alla vita dal Covid.

Direttore dell Hotel Europa in via Roma, l’esempio di un personaggio dell’economia di Terra di Lavoro stimato e benvoluto da tutti. Ricordato all’unisono in queste ore per la sua personalità e il suo modo sempre sorridente, disponibile e con grandi competenze nell’ambito lavorativo.

Lascia la moglie, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Padre Pio di Airola, Marica Milanese, gli adorati figli Giuseppe e Antonio, e i familiari tutti in un dolore incolmabile.