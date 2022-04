L’ARMA IN LUTTO. Muore ex maresciallo dei carabinieri nominato cavaliere

TEANO (Lidia e Christian de Angelis) – Nelle scorse ore si è spento lo stimato Maresciallo dei Carabinieri in pensione e nominato cavaliere Giacomo Conca, di 83 anni. Il militare, ex Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Teano, è venuto a mancare durante la sua degenza presso l’ospedale San Giovanni di Dio a Fondi in provincia di Latina.

Lascia la moglie, i figli e i tanti ex colleghi dell’Arma dei Carabinieri che lo ricordano con affetto e stima. Un servitore dello Stato, che ha lottato contro il crimine con coraggio e determinazione e che ha sempre indossato con orgoglio la divisa.

I funerali si celebreranno oggi alle 16:30 presso la Chiesa di San Marco a Teano.

Questo l’addio dei componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri TEANO – 127º Nucleo Protezione Civile “Oggi è venuto a mancare il nostro ex presidente della sezione di Teano, maresciallo Giacomo Conca nonché creatore della nostra sezione. A nome di tutto il direttivo ci uniamo al dolore della famiglia Conca e porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Maresciallo che la terra ti sia lieve.”