Lasciano il figlio a dormire e vanno al bar: piccolo trovato in strada sotto la pioggia battente

PIEDIMONTE MATESE – Si è svegliato nel cuore della notte e non trovando nessuno in casa ha aperto la porta ed è uscito in strada, probabilmente per mettersi alla ricerca della mamma e del papà. E’ accaduto la scorsa notte a Piedimonte Matese. I genitori di un bimbo di circa 4 anni avrebbero prima addormentato il piccolo e poi sarebbero usciti di casa per raggiungere un locale del paese. Il bimbo si sarebbe svegliato e non trovando i propri genitori sarebbe riuscito ad aprire il portone di casa arrivando in strada sotto una pioggia battente.

da una vicina di casa la quale avrebbe preso con se il bambino accudendolo fino al rientro dei genitori.