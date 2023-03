L’ASL CASERTA paga quasi 200 mila euro di risarcimento ad un paziente. E ora chiede i soldi ai tre medici condannati

L’azienda sanitaria locale ha sì anticipato la cifra, però i tre dottori condannati in solido assieme alla ASL non hanno versato poi la loro parte

CASERTA – Sono stati tre i medici condannati al pagamento di un risarcimento nei confronti di un paziente che aveva vissuto una non piacevole esperienza nelle strutture dell’Asl di Caserta e per questo motivo aveva citato in giudizio l’azienda sanitaria locale e alcuni medici.

L’ASL di Caserta, condannata in solido con i tre medici dal tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, ha provveduto a risarcire di circa 181 mila euro il paziente, non ricevendo, però, le somme anticipate dai tre camicie bianchi.

Per

questo motivo, è stato deciso di attivare una procedura giudiziale proprio al fine dile somme nei confronti dei tre dottori.

Ad occuparsi di questa diatriba sarà un avvocato esterno, come spesso avviene quando a firmare le delibere è il direttore generale dell’ASL, da qualche mese carica ricoperta da Amedeo Blasotti.

Il legale scelto è Maddalena Battaglia, professionista con studio ad Aversa.