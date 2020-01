L’assessora insultata su Instagram

TEVEROLA – Insulti sessisti su Instagram all’assessore alla Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e alla Cultura,Mariarosaria Colella, del comune di Teverola. “Tieni il fisico a mammut ” questo uno degli insulti rivolti da un hacker. Come lei stessa dichiara non é la prima volta che le capita. “Gia in passato,da quando ricopro questo ruolo, ho dovuto subire offese gratuite e cattive. Ho sporto denuncia per dare un segnale: non tollero che un vigliacco nascosto da un profilo falso si possa sentire in diritto di sparare offese gratuite e meschine. Andro’ fino in fondo a questa vicenda”. Vicinanza e solidarietà all’assessore dal sindaco Tommaso Barbato e l’intera amministrazione.