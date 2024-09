IL NOME E LA FOTO. Latitante casertano ricercato da carabinieri e DDA: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Un uomo di 40 anni, Fabio Buffardo, originario di Aversa, è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato irreperibile dal 3 settembre scorso.

Faceva parte del gruppo di 42 persone, del sodalizio criminale messo in piedi da Aldo Picca, boss di Teverola, per le quali era stato emesso un provvedimento cautelare dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia .

L’uomo, coinvolto in un’associazione criminale dedita al traffico di droga, era riuscito a sfuggire all’arresto iniziale poiché non si trovava né presso la sua abitazione né nei luoghi abitualmente frequentati.

Le ricerche, però, non si sono fermate, e grazie a un’indagine accurata, le autorità sono riuscite a localizzarlo all’estero, più precisamente in Spagna. Con la collaborazione delle autorità di frontiera, il 40enne è stato bloccato al porto di Civitavecchia mentre tentava di rientrare in Italia.

Subito dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nel carcere della stessa città.