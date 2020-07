LATTE E CAMORRA. Esce dal carcere Nicola Capaldo, nipote di Michele Zagaria

CASAL DI PRINCIPE (ti.pa.) – In questi minuti, è stato scarcerato dal tribunale del Riesame, passando agli arresti domiciliari, il nipote del boss Michele Zagaria Nicola Capaldo, difeso dagli avvocati Nando Letizia e Giuseppe Stellato

Capaldo era stato arrestato a gennaio insieme al fratello Filippo, già coinvolto in passato in un giro di tangenti sul monopolio della distribuzione del latte nei supermercati dell’area nord della Campania.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli e condotte dalla locale Squadra Mobile, avevano evidenziato l’intromissione del clan dei Casalesi nel settore della commercializzazione e distribuzione del latte. La ditta di distribuzione Euromilk, trasformata in cooperativa di lavoratori e poi in la Santa Maria srl, avrebbe continuato ad avere rapporti con la Parmalat nonostante il sequestro disposto nell’ambito di un’altra inchiesta continuando a produrre guadagni per i fratelli Capaldo anche grazie all’aiuto fornito da Adolfo Greco, noto imprenditore di Castellamare.