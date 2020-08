CASAPESENNA (gv) – Il tribunale del Riesame, dopo l’annullamento della Cassazione con rinvio per inutizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche, ha scarcerato (era ai domiciliari dopo l’arresto di gennaio) Nicola Capaldo (ora completamente libero) e Filippo Capaldo (che però si trova in carcere per un reato definitivo). Gli imprenditori del latte con presunti collegamenti con i Casalesi sono stati difesi dagli avvocati Giuseppe Stellato e Nando Letizia.