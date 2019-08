SAN FELICE A CANCELLO – E’ stato denunciato in stato di libertà perché percepiva il reddito di cittadinanza, mentre lavorava in un cantiere edile. L’uomo, un 40enne di via Schiavetti, è stato sorpreso e denunciato dagli uomini della Guardia di Finanza di Marcianise in quanto ritenuto responsabile dell’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio al fine di accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.