Lavorazione castagne, 2 aziende sospese nel Casertano

I controlli hanno accertato la mancanza di certificazione e tracciabilità dei prodotti

ROCCAMONFINA – Due aziende specializzate nella raccolta delle castagne sono state sospese, dopo i controlli dei tecnici dell’Asl in sinergia con i Carabinieri. Sequestrata anche una terza azienda che si occupa della lavorazione delle nocciole.

Per le due aziende sospese mancava la documentazione HACCP, non erano presenti i documenti di tracciabilità e non erano rispettate le norme igienico-sanitarie. Per quanto riguarda l’azienda che si occupa della lavorazione delle nocciole, è stata comminata una multa di 1.500 al proprietario dell’azienda. Pur non essendo stata chiusa, non potrà produrre o vendere finché non avrà rimediato alle irregolarità riscontrate.