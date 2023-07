Anche le strade limitrofe saranno interessate dal provvedimento

ALIFE – È prevista per domani dalle 9 alle 13 l’interruzione del servizio idrico in via Provinciale Piedimonte Matese-Sant’Angelo D’Alife. I lavori serviranno a ripristinare il livello del serbatoio di Valle Forcolina. Anche le strade limitrofe alla provinciale saranno interessate dal provvedimento.