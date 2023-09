LAVORO E MORTE. Nuova tragedia su un cantiere: ucciso da una caduta 43enne

CASERTA – Siamo qui costretti a dover raccontare l’ennesimo incidente sul lavoro mortale avvenuto nella nostra regione. Ad esempio, per gli infortuni sul lavoro la Campania è tristemente da primato: 33 mila nel 2022, 91 mortali.

Un problema che vede Caserta, Salerno e soprattutto Napoli con numeri altissimi di incidenti fatali su cantieri, ma tutta la Campania supera la media nazionale, secondo gli ultimi dati Ugl (sindacato) dell’aprile scorso.

L’ultima tragedia arriva da Arzano, nel Napoletano. I carabinieri ieri pomeriggio, verso le 15, sono intervenuti in un’azienda di via Serrao, dove poco prima Giuseppe Lisbino, 43 anni, di Frattaminore, operaio di una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli fotovoltaici, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dal tetto di un capannone da un’altezza di circa 10 metri.

Il personale del 118 intervenuto ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma coadiuvati dal personale dell’Asl di Napoli.