L’avvocato Giuseppe Garofalo nominato Presidente emerito della Camera Penale di S. MARIA C.V.

Oggi l’ufficializzazione della nomina

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Vista la indiscussa rilevanza dell’opera professionale esercitata per oltre 74 anni dall’Avv. Giuseppe Garofalo, decano dell’avvocatura sammaritana e maestro di diverse generazioni di professionisti; considerato il prestigio che la Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha ricevuto dalla sua partecipazione sia come associato che come Presidente, protagonista di numerose battaglie a tutela dei diritti degli avvocati e dei cittadini; rilevato il comune sentire dei penalisti sammaritani che desiderano ringraziare l’Avv. Garofalo dei suoi insegnamenti e del suo prezioso operato, attribuendogli il giusto riconoscimento per aver rappresentato la storia più nobile di questo Foro; ha conferito la carica onoraria di Presidente Emerito della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere all’Avv. Giuseppe Garofalo.

Oggi,

22 dicembre 2022 il Presidente e i componenti del Direttivo si recheranno presso lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Garofalo per ufficializzare la sua nomina onoraria quale Presidente Emerito della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere e consegnargli una targa celebrativa riportante il seguente testo:

“Gli Avvocati Penalisti Sammaritani ammirati dalle virtù umane e professionali espresse in oltre 74 anni di attività forense e grati per gli insegnamenti impartiti con il nobile esempio del coraggio e della rettitudine manifestato nella tutela dell’avvocatura e dei diritti dei cittadini conferiscono all’Avv. Giuseppe Garofalo il titolo onorifico di Presidente Emerito della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere”