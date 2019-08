Le abilitazioni conseguite in Romania non sono più riconosciute in Italia: migliaia di docenti a rischio concorso 1 Agosto 2019 - 11:41

CASERTA (G.V.) – “Le abilitazioni conseguite in Romania non sono riconosciute in Italia”. Lo ha affermato il Miur, la cui posizione è stata inoltre confermata dal Tar del Lazio. Ora gli Uffici Scolastici stanno dando seguito a questo avviso, per cui i docenti abilitati in Romania verranno depennati dal concorso indetto con DDG n.85 del 1 febbraio 2018. Questo succede anche per tanti concorrenti casertani. Il Miur sostiene che la qualifica del Ministero rumeno rilasciata dopo il corso di formazione “Adeverinta” non sia sufficiente al fine dell’esercizio della professione di insegnante.