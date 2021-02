Le commoventi lettere di addio a Gioacchino, il 45enne morto in moto su viale Carlo III. Siciliano d’origine, casertano d’adozione

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Sono commoventi le lettere scritte dalla cognata e dalla cugina di Gioacchino Castellino, il 45enne deceduto in un incidente stradale avvenuto due giorni fa su viale Carlo III.

La morte prematura dello stimato dipendente della A2A ha segnato tutti coloro che avevano conosciuto il siciliano trapiantato ad Orta di Atella per lavoro e amore, padre di due ragazzi e innamoratissimo della sua Francesca.

Quello il bellissimo messaggio di addio della cognata Daniela Mascia: “Avevamo 12 anni quando tu sei diventato mio cognato, ne abbiamo passate tante di belle e di brutte… dalla Sicilia a 18 anni sei venuto ad abitare da noi….sei diventato parte della nostra famiglia, siamo stati davvero fratello e sorella, sei stato l’unica figura maschile nel mio momento di sofferenza più grande non mi hai deluso, perdonami se nell’ultimo periodo non ho capito il tuo silenzio e neanche il mio in questo tuo momento di sofferenza familiare. So che non abbiamo mai smesso di sentirci fratello e sorella nonostante tutto….e quindi posso solo dirti ti voglio bene fratello mio riposa in pace un giorno ci rivedremo e ti prometto che non ci saranno più silenzi”.

Così, invece, l’ha salutato la cugina Chiara Castellino: “Il mio cuore ha perso un pezzo che è volato con te ovunque tu sia e so che sarai sempre con me ma il dolore ora è troppo grande. Siamo cresciuti insieme non come cugini ma come fratelli. Dalla Sardegna e dalla Sicilia giungeranno sino a te in Campania le nostre lacrime niente sarà più come prima adesso che ci hai lasciati così. Mi mancherai Gioacchino ma so che un giorno ci riabbracceremo”.