Le dichiarazioni dell’ex vivandiere di Zagaria nel processo per la sparizione della pen drive

CASAPESENNA – Nel corso dell’ultima udienza del processo che vede coinvolto Oscar Vesevo, poliziotto all’epoca dei fatti in servizio alla questura di Napoli sono state acquisite le dichiarazioni di Generoso Restina, l’ex vivandiere di Michele Zagaria, oggi collaboratore di giustizia. Vesevo è accusato di aver fatto sparire la pen drive dopo l’arresto del capoclan nel covo di vico Mascagni a Casapesenna. Restina ha sempre parlato dei rapporti che aveva con lo stesso Vesevo, il quale è accusato di aver poi rivenduto la pen drive per 50mila euro: l’acquirente è stato assolto da questa accusa in un altro processo.