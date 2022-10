Le donne di Fratelli d’Italia in campo per lottare contro il carcinoma mammario: “Facciamo un atto d’amore e controlliamoci”

CASERTA – Le donne di Fratelli d’Italia a mezzo del loro responsabile comunicazione, Rosina Casertano, rammentano che ottobre è il mese della prevenzione per la lotta al carcinoma mammario, primo per incidenza (circa il 30%) e per mortalità (circa il 16%).

Rammentano l’importanza dello screening mammografico che con DPCM 29.11.21001 è inserito nei LEA (livelli essenziali di assistenza); riconosciuto oramai che nei paesi che prevedono uno screening mammografico organizzato la mortalità ha una incidenza ridotta del 25% con costi ridotti secondo calcolo statistici del piano nazionale prevenzione 2014/2018.

Invitano le donne tutte ad avere un atto di amore verso loro stesse sottoponendosi a screening preventivo: cogliere la malattia in fase inziale garantisce riduzione della mortalità con percentuali altissime (tra il 38 e il 48%), riduce sensibilmente il trattamento attraverso interventi conservativi.

Invitano infine all’aggiornamento del piano oncologico nazionale: la prenotazione per la diagnostica prima e l’ospedalizzazione poi deve poter avvenire anche attraverso piattaforme di prenotazione urgente rimessa ai medici di base o attraverso un fascicolo sanitario elettronico di accesso all’interessato.

Ricordano che la tutela della salute è sancita come diritto costituzionale dall’Art. 32, strutturalmente legato al principio dell’uguaglianza sostanziale e altrettanto strettamente alla libertà personale: garantisce l’estensione del diritto alle cure a tutti gli individui Da qui il nostro servizio sanitario nazionale esteso a tutti i cittadini, a prescindere dal loro status giuridico, economico o sociale.