LE FOTO. A fuoco rifiuti ammassati su un terrazzo: vigili del fuoco al lavoro

CASAGIOVE – I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti, questa sera, pochi minuti dopo le 20:00 in via Nazionale Appia, tenimento Casagiove.

A richiedere l’intervento dei caschi rossi gli abitanti di una palazzina a seguito di un incendio. Sul posto si sono portate un’autobotte e un’autoscala; fortunatamente la situazione di pericolo si è rivelata meno preoccupante del previsto.

Alcuni rifiuti depositati su di un balcone, per cause ancora in corso di accertamento, sono andati in fiamme insieme a della guina isolante. Fortunatamente non si registrano danni ma solo un grande spavento per gli abitanti del palazzo.

