LE FOTO. Albero cade sulla sede dell’Asl, danneggiata l’inferriata

CASTEL VOLTURNO – Albero si abbatte sulla sede dell’Asl danneggiando l’inferriata. E’ accaduto a Castel Volturno in via Marino di Marzano, località Scatozza. Ad accorgersi dell’accaduto, questa mattina all’apertura degli uffici, i dipendenti i quali hanno allertato i soccorsi. I volontari della Protezione civile di Castel Volturno hanno provveduto a rimuovere l’arbusto e mettere in sicurezza la zona. Nella tarda mattinata l’ufficio sanitario è ritornato ad essere fruibile per l’utenza.