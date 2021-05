LE FOTO. ALLARME FURTI. La banda dell’Alfa ci riprova, preoccupazione tra i residenti

CASAPULLA/MACERATA CAMPANIA – Allarme tra i comuni di Casapulla e Macerata Campania dove numerosi furti si sono registrati nelle ultime settimane. Nella giornata di ieri è stata segnalata la presenza di un’auto, Alfa Romeo Giulietta di colore grigio, che si aggirava tra via Kennedy a Casapulla e via Giulio Cesare a Caturano. Precedentemente, la stessa automobile era stata avvistata per le vie di Casapulla proprio dove è stato consumato anche il furto di un veicolo. Numerose le segnalazioni, dei cittadini e di un consigliere comunale, giunte alla polizia municipale locale.