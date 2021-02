LE FOTO. Assembramenti di bambini mascherati a Carnevale, la posizione del Centro Commerciale Campania

MARCIANISE – Ospitiamo volentieri la precisazione pervenutaci dall’Ufficio Stampa del CC “Campania” in merito a questo articolo da noi pubblicato ieri.

Precisiamo, comunque, di non aver mai sostenuto che il fatto fosse avvenuto per effetto di una iniziativa assunta dal Centro Commerciale.

Il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in merito ad una serie di foto e video postati sui social e da alcune testate in line nella giornata di ieri, ultima di Carnevale, che ritraevano un gruppo di bambini in maschera, con i loro genitori, giocare in piazza Campania, specifica quanto segue:

“Non è stata organizzata nessuna festa per il Carnevale e visto lo spontaneo ma inopportuno accalcarsi della clientela si è provveduto immediatamente a sgomberare l’area in questione, transennando il centro della piazza per evitare che si potessero ripetere situazioni spiacevoli”.