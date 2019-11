LE FOTO. Aule inagibili e pericolose per i bimbi. I vigili del fuoco chiudono la scuola elementare

TRENTOLA DUCENTA (Christian e Lidia de Angelis) – Istituto scolastico pericoloso, la rivolta dei genitori, arrivano pompieri e vigili, la scuola deve essere chiusa. I danni da maltempo in questi giorni sono numerosi e devastanti, ma la situazione che si è verificata a Trentola è incredibile. Secondo quanto reso noto dai membri del comitato Trentola Ducenta Futura, nell’istituto elementare “Papa Giovanni Paolo II” è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Aversa, dei vigili urbani e dei tecnici comunali, per accertare lo stato dei luoghi, che come mostrano le foto che pubblichiamo, le aule sono inagibili e pericolose, per i piccoli studenti, addirittura vi sono grosse fratture sui soffitti oltre alle gravi perdite d’acqua all’interno delle aule.

Questa situazione ha messo in allerta i genitori che sono intervenuti sul posto. L’esito degli accertamenti dei caschi gialli ha evidenziato una situazione talmente pericolosa per al dirigente scolastico è stato imposto l’immediato sgombero. I componenti del Comitato dichiarano: “Purtroppo si sono registrati momenti di paura e concitazione per i bambini, a seguito di un tam tam tra genitori partito su diversi gruppi What’s App, che ha creato allarme e indotto i genitori stessi a prelevare prima del termine delle lezioni i bambini da scuola.Anche se non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della dirigenza scolastica e dell’Autorità locale di pubblica sicurezza, qualcuno ha pubblicato la notizia secondo cui “la situazione era talmente pericolosa per cui i vigili del fuoco hanno sentenziato al dirigente per l’immediato sgombero e poi hanno trasmesso verbale e relazione circa le condizioni del plesso scolastico” (citazione testuale). Al di là del giustificato allarmismo da parte dei genitori preoccupati per la sicurezza dei bambini, ciò che ha dell’incredibile è che solo pochi giorni fa i tecnici comunali avrebbero effettuato dei sopralluoghi alla struttura non ravvisando particolari criticità come invece sarebbero emerse questa mattina.