VITULAZIO – Questa mattina alle prime luci dell’alba, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, precisamente della sede Centrale, è intervenuta nel Comune di Vitulazio per un incendio di un’autovettura. Al loro arrivo i Vigili del Fuoco hanno trovato l’auto completamente avvolta dalle fiamme. Grazie al loro tempestivo intervento in poco tempo i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme mettendo la zona in sicurezza e permettendo la rimozione del veicolo.