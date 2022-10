LE FOTO. Auto e furgone prendono fuoco dopo lo schianto. Passeggeri illesi

GRICIGNANO D’AVERSA – Questa notte verso le ore 24:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa sono intervenuti in via della stazione nella zona industriale di Gricignano di Aversa per un incidente stradale avvenuto tra un furgone trasportante pellame ed un’autovettura. Arrivati immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato tutti i passeggeri già fuori dai veicoli ed illesi, ma con gli stessi che in seguito al tamponamento avevano preso fuoco ed erano avvolti dalle fiamme. Pertanto si provvedeva a spegnere l’incendio dei due veicoli utilizzando ,oltre acqua ad alta pressione, anche la schiuma. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli per le successive operazioni di rimozione.

class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped">