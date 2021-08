GRICIGNANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, auto si schianta contro muro di abitazione. Ieri in via A. Moro a Gricignano due vetture si sono scontrate, una delle due ha terminato la propria corsa contro un muro di cinta di un’abitazione. Fortunatamente i conducenti non sono rimasti gravemente feriti, grande la polemica sui social per la pericolosità della strada in questione, spesso teatro di gravi incidenti.