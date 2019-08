LE FOTO AVERSA. Rapina con fucili a canne mozze al supermercato Sisa. Banditi in fuga

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Rapina con fucili a canne mozze, al supermercato Sisa di via Diaz. Da poco si è verificata la grave rapina a mano armata a danno del noto supermercato, già più volte vittima di tali reati. Intorno alle 12, come da testimonianze raccolte in loco, sono giunti a bordo di un Hornet di colore blu, due uomini italiani, verosimilmente di Aversa, vestiti di nero, con indosso il casco integrale, hanno fermato il veicolo innanzi l’ingresso dell’esercizio commerciale, poi armati sono entrati e hanno intimato alle commesse di svuotare le casse, il tutto alla presenza di numerosi clienti, terrorizzati, una giovane madre con la figlia si è nascosta tra gli scaffali, una donna coraggiosa, ha notato la scena e ha subito allertato le forze dell’ordine, chiedendo l’intervento. I due criminali poi sono saliti a bordo del mezzo a due ruote e si sono dati alla fuga imboccando via Piave in contro senso, forse per raggiungere la zona di Savignano. Nel frattempo un ragazzo ha fotografato il veicolo con a bordo i ladri in fuga, la targa del Hornet, era piegata verso l’alto per non dare la possibilità di identificarla. La scena è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza, poste fuori e dentro il supermercato, telecamere della Banca, del negozio di detersivi e di altri negozi in zona. Secondo alcune testimonianza i due prima di commettere la rapina hanno fatto due volte il giro della Piazza Vittorio Emanuele, prima di fermarsi e rapinare il supermercato. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Aversa, che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini delle telecamere, ora è caccia all’uomo.