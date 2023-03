LE FOTO AVERSA. Seconda abitazione incendiata in poche ore. In fiamme il sottotetto

Travi di legno avvolte dal fuoco, ma l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio

AVERSA – Ieri sera, mercoledì, verso le ore 20:30 una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa è intervenuta in via R. Calderisi in seguito ad una richiesta di aiuto per un incendio sviluppatosi in un sottotetto di un palazzo.

Immediatamente giunti sul posto si interveniva procedendo allo spegnimento dell’incendio che aveva interessato varie travi in legno. Sul posto , a supporto della squadra , é intervenuta anche un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagassero all’intera struttura del tetto.

