LE FOTO AVERSA. Tigli del Comune potato senza autorizzazione da una ditta che opera in via Gramsci. Sono dei vip che stanno dentro all’amministrazione Matacena?

Sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno identificato gli operai. Pesanti multe in arrivo

AVERSA – Tigli secolari piantati in via Gramsci e appartenenti al patrimonio del Comune di Aversa sono stati potati senza l’autorizzazione delle autorità municipalità. A quanto pare, ad agire, gli operai di una ditta privata che sta effettuando dei lavori in via Gramsci, di fronte all’Eurospin. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che avrebbe identificato le persone che hanno agito su spazi comunali. La settimana prossima saranno sanzionati secondo le norme dell’apposito Regolamento del Comune di Aversa sulla gestione del verde cittadino. Nessuna anticipazione sulla ditta privata, che dovrebbe subire anche una sanzione diretta, da notificare naturalmente al suo legale rappresentante. Voci, però, si rincorrono e c’è chi parla di una impresa di una famiglia pienamente integrata nell’Amministrazione comunale e nella maggioranza che la sostiene.

