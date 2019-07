LE FOTO AVERSA. Vandalizzato il memorial dedicato ad un 18enne, morto in un incidente stradale

AVERSA – Ieri pomeriggio è stato messo a segno un raid vandalico alle attrezzature montate in occasione del memorial che si tiene al Parco Pozzi per ricordare Carlo Palmieri, 18 anni appena, di Aversa morto in un incidente stradale nel 2014.

Il gesto ha scatenato la rabbia delgi organizzatori: “Teniamo teniamo a porvi una domanda: perchè? Siamo dei ragazzi che impiegano forze, tempo e danaro per far sì che il ricordo di un nostro amico non svanisca mai, e ci chiediamo che divertimento ci sia in atti del genere? L’educazione, i valori, i principi e il rispetto verso chi ci impiega risorse di ogni tipo in una manifestazione, ma soprattutto il rispetto nei confronti di Carlo dov’è? Siamo senza parole e molto dispiaciuti per l’accaduto…provvederemo a risolvere il prima possibile contro ogni forma di atto vandalico”.