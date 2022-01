LE FOTO AVERSA. Distrutta auto in sosta. Asportati anche i fanalini

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Raid contro auto in sosta, depredata vettura, l’ira dei cittadini. Le auto danneggiata con finestrini rotti e furto di parti, come fanalini e specchietti è un fenomeno dilagante. Ieri sera nei pressi di via Caravaggio ad Aversa foto di questa zona residenziale, l’ennesimo grave episodio avvenuto durante la notte. Ci sono automobilisti che si arrangiano con le quattro gomme di fortuna fino all’officina. Altri meno attrezzati devono chiedere il “pronto intervento” sul luogo del delitto. Inoltre non è sempre facile trovare i cerchioni, bisogna farli arrivare e l’attesa può essere anche di un giorno.

La vittima, si è vista la propria auto di colore beige, una fiat 500, che vediamo in foto, privata di fanalini posteriori e vetro del finestrino infranto. Ad essere nel mirino dei predatori in particolare Fiat 500 nuovo modello che Smart. I danneggiamenti avvengono soprattutto durante i fine settimana e, in particolare, nelle vie del centro storico o anche nei parcheggi isolati del paese. Il tipo di danno più frequente è la rottura di vetri e asporto di marmitte oltre che di fanali e cromature. Le riparazioni di auto finite nel mirino di vandali una volta erano davvero sporadiche. Adesso, invece, rappresentano una parte importante del lavoro dei carrozzieri. Il capitolo dei costi di riparazione, poi, è particolarmente dolente. In media sistemare una fiancata danneggiata costa circa mille euro. Poi, naturalmente, dipende dal tipo di auto e di accessori.