GUARDA IL VIDEO E LE FOTO. BAIA DOMIZIA. Purtroppo questa volta non ce l’ha fatta. Una tartaruga Caretta Caretta si spiaggia nel Lido Rendez Vous e muore

BAIA DOMIZIA – Una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata trovata morta,oggi, sulla spiaggia del lido Rendez Vous a Baia Domizia. L’esemplare trasportato a riva dalla corrente è stato notato da alcuni bagnanti che hanno lanciato l’allarme credendola, inizialmente, ferita. E’ poi emerso, invece, che la tartaruga è morta. Tra la ipotesi del decesso potrebbe essere rimasta impigliata in una rete da pesca o ferita dall’elica del motore di qualche imbarcazione o anche la morte naturale. Non più tardi di ieri vi avevamo dato la bella notizia che uno stesso esemplare aveva scelto una spiaggia, quella del lido Sporting, vicina per nidificare.