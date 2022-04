LE FOTO. Blitz dei carabinieri: slot machine non collegate alla rete dei Monopoli, 3 persone denunciate

CASALUCE – I Carabinieri della Stazione di Teverola, nel corso di specifici servizi eseguiti unitamente a personale della Polizia locale e dei Monopoli di Stato, hanno proceduto al controllo di alcuni esercizi commerciali quali bar e centri scommesse presenti nel territorio del comune di Casaluce.

Nel corso delle attività sono stati deferiti, in stato di libertà per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti e il possesso di 4 apparecchiature vlt, in un caso non collegati alla rete nazionale, e senza la prescritta autorizzazione, i titolari di 3 sale, i quali sono stati altresì sanzionati amministrativamente per attività di scommesse senza la prescritta autorizzazione.

Tutte le apparecchiature elettroniche irregolari sono state sottoposte a sequestro.