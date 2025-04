LE FOTO. BOTTO SULLA VARIANTE. Un furgone da lavoro e due auto si schiantano. TRAFFICO BLOCCATO E DUE FERITI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla Variante Anas, nel tratto compreso tra Casagiove e San Prisco, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto almeno tre veicoli e causato due feriti, di cui uno in condizioni serie.

Erano circa le 13:00 quando, per cause ancora da accertare, una Renault Kadjar ha improvvisamente sbandato, finendo nella corsia opposta e centrando in pieno una Fiat 500 e un Fiat Doblò. L’impatto è stato particolarmente violento e ha subito attirato l’attenzione degli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali più vicini: un ragazzo di 23 anni è stato accompagnato al P.O. di Piedimonte Matese, mentre il conducente del Doblò – che avrebbe riportato le conseguenze peggiori – è stato trasferito all’Ospedale Civile di Caserta per accertamenti e cure.

A supporto dei soccorsi anche i vigili del fuoco del distaccamento di Caserta, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato eventuali perdite di carburante o rischi legati ai veicoli incidentati. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: lunghe code e traffico paralizzato per oltre un’ora, in uno dei tratti più trafficati della zona.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.