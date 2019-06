CAPUA (red.cro.) – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che con un autoscala sono riusciti ad evitare che tutta la cucina prendesse fuoco.

Il fatto è avvenuto a via Garibaldi, a Capua, dove nel suo appartamento una signora di 89 anni è scivolata mentre cucinava, rimasta bloccata a terra, non poteva spegnere il fuoco che stava divampando in quei drammatici attimi.