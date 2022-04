LE FOTO. Cadono calcinacci da un palazzo in via Roma, donna salva per miracolo

La donna ha denunciato l’accaduto sollevando il problema della mancanza di controllo, sicurezza e di professionalità che molti stanno riscontrando in città

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Cadono calcinacci da un tetto in piena strada, donna salva per miracolo. Ieri in pieno giorno una donna ha rischiato di essere colpita dalla caduta improvvisa di calcinacci e intonaco proveniente da un edificio di via Roma ad Aversa e solo per miracolo non è stata colpita. La donna ha denunciato l’accaduto sollevando il problema della mancanza di controllo, sicurezza e di professionalità che molti stanno riscontrando in città relativamente al sorgere di centinaia di cantieri edili dovuti al bonus 110 e non solo. Questa la denuncia di Niní Anna O. “Non so se ho un angelo custode bravo, ma per poco tutto questo mi cadeva addosso , perché mi trovavo fuori e non solo a me , anche ai passanti e ai miei clienti. Questo è quando i lavori non vengono finanziati bene. Se mi cadeva addosso mia madre oggi si ritrovava senza una figlia”.