LE FOTO. Cagnolina bloccata sul tetto di una casa, salvata dai volontari della LIPU

CASAPESENNA – Scatta una gara di solidarietà e amicizia per gli animali. Dopo la segnalazione di una coppia di anziani di Casapesenna, svegliati durante la notte per i rumori e il lamento, nella mattinata di sabato si accorgono che sul loro tetto di casa è rimasta bloccata una cagnolina. Era molto spaventata all’arrivo dell’Osservatore Civico e volontario della LIPU Pasquale Cirillo.

Subito sono accorsi sul posto altri amici volontari da Casapesenna per organizzare l’aiuto, in modo tale da riportarla a terra. Dopo una segnalazione ai vigili del fuoco impegnati in altre situazioni di emergenza, si è passato all’azione di recupero e di supporto al cane. Muniti di scala, guanti e corda, tranquillizzando l’animale, si è proceduto al soccorso che finisce brillantemente. I volontari ringraziano la coppia di anziani che ha dato tutto il supporto. Bella storia a lieto fine.