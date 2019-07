Capua (d.l) -Questa volta è una bambina la vittima del disastroso manto stradale che ricopre le strade della città di fieramosca. Ieri mattina in sella alla sua bicicletta in via largo amico ha centrato una delle innumerevoli buche presenti e cadendo rovinosamente si è procurata diverse fratture ed ecchimosi . I cittadini invocano l l’amministrazione alla loro sicurezza e incolumità