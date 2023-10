LE FOTO CAPUA. Materiali pericolosi abbandonati in via Lazzaro di Raimo. Amianto, scarti tessili, legno, plastica, frigoriferi e materassi

Nell’indifferenza di chi dovrebbe garantire la tutela dell’ambiente, continua senza

sosta il degrado ambientale sul territorio Capuano. Pubblichiamo il comunicato dell’associazione D.E.A e Osservatori Civici Campania



CAPUA – Nella giornata di ieri durante un vedettaggio ambientale effettuato da alcuni volontari

dell’associazione D.E.A e Osservatori Civici Campania, nuovamente in via Lazzaro di Raimo (si

ricorda che solo qualche settimana fa avevamo presentato un altro esposto relativo alla stessa

problematica) veniva riscontrata la presenza di nuovi materiali pericolosi e non, illecitamente

abbandonati alle spalle della calcestruzzi si accertava la presenza di alcune lastre ondulate abilmente

occultate in teli di plastica tipico di un incapsulamento rudimentale e frutto di lavoro nero, scarti

tessili, materiali lignei, materiali plastici, carcasse di frigoriferi, materassi, etc.