LE FOTO. CAPUA. Si schianta violentemente con la sua Punto contro un palo nel rione Risorgimento

CAPUA (d.l.) – È un brutto incidente quello che si è verificato pochi minuti fa a Capua, in via Santa Maria Capua Vetere, all’ingresso del rione Risorgimento. Una vettura, una Fiat Punto, il cui conducente, forse a causa delle avverse condizioni meteo, sembra abbia perso il controllo andando a sbattere contrp un palo dell’illuminazione e scaraventando un cartello pubblicitario a ridosso del marciapiede, che per fortuna in quel momento non era transitato dai pedoni. Sul posto i carabinieri della stazione locale e gli operatori sanitari.