LE FOTO. Carambola in strada, auto si ribalta dopo lo schianto

In auto anche due bambini

CALVI RISORTA – Incidente in via della Circumvallazione a Calvi Risorta nel tratto che porta dalla villa comunale nella frazione di Petrulo alla vicino Giano Vetusto e Rocchetta e Croce. Alla guida un giovane papà F.Z. con i suoi bambini in auto. Da una prima ricostruzione la vettura guidata dal giovane ho urtato l’auto che lo precedeva a seguito di un improvviso arresto della marcia di questa. Conseguentemente al violento impatto il mezzo ha carambolato per poi rovesciarsi. Soccorsi in un primo momento dai passanti in zona e allertati i sanitari del 118. Sembrerebbero aver riportato, fortunatamente, tutti e tre leggere contusioni, sul posto i carabinieri.