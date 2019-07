LE FOTO CASAL DI PRINCIPE. Ragazzini devastano Piazza Villa e la fontana pubblica

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Baby gang in azione tutte le notti, devastate Piazza Villa e la fontana pubblica. Giungono numerose segnalazioni circa la piaga di alcuni minorenni, soliti di notte (quando dovrebbero stare a casa, essendo minori), girare per il paese, in particolare sostano in Piazza Villa nei pressi della fontana pubblica, come si vede dalle foto scattate da un solerte cittadino, infrangono bottiglie di vetro, di birre e non solo, contro gli arredi pubblici, danneggiandoli, e soprattutto spargono immondizia lungo tutto il perimetro, svuotando i cestini e sparpagliando i rifiuti lungo tutta la zona, poi urlano, litigano e si minacciano, oppure cantano a volume alto per far svegliare i residenti della zona.