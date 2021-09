LE FOTO. CASERTA ALLE ELEZIONI. Siamo all’affisione selvaggia: per quale motivo il comandante del vigili urbani De Simone non oscura queste affissioni totalmente illegali?

Giusto per ricordare, i dispositivi che ospitano abitualmente le affissioni commerciali non possono essere utilizzati per i manifesti elettorali. Si possono adoperare nei giorni precedenti all’inizio della campagna elettorale ma senza simboli di partito e senza esplicito invito al voto. Ma tutto ciò finisce un minuto dopo la presentazione delle liste

CASERTA – (g.g.) Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia dell’oscuramento di alcuni manifesti elettorali illegalmente affissi. Sembrava che quest’anno il comando dei vigili urbani di Caserta si muovesse in maniera corretta, soprattutto senza creare discriminazioni. E’ stata un’illusione durata solo poco tempo, visto e considerato che questi manifesti, da noi fotografati stamattina, sono stati illegalmente affissi da tempo; ciò, per un motivo molto semplice: gli spazi commerciali che ospitano abitualmente i macro manifesti 6 per 3 o misure ancora più grandi, non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale durante il periodo formalmente dedicato alla stessa, cioè dal momento in cui vengono presentate le liste e fino alla mezzanotte del venerdì precedente all’apertura delle urne.

Si può eventualmente usarli, ma solo prima delle campagna elettorale, senza simboli di partito e senza inviti espliciti al voto. Ma questo, ripetiamo, solo fino all’inizio della campagna elettorale. Dopodiché non possono assolutamente ospitare propaganda elettorale. Questo vale dappertutto, evidentemente non a Caserta, dove nessun vigile urbano è intervenuto.

Certo che per essere un funzionario di “alta professionalità”, così come gli hanno riconosciuto il comune capoluogo e Carlo Marino attribuendogli, in questa maniera, una sorta di reggenza da dirigente del settore mobilità, il comandante dei vigili Luigi De Simone non sta dimostrando di valere tale riconoscimento, in quanto si sta distraendo. Pare che siano tutti candidati di Carlo Marino. Va bè, sarà stata solo una coincidenza.