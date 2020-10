CASERTA – Continua indisturbata l’azione criminale della banda dei pneumatici a Caserta città e in zone limitrofe. L’ultimo colpo questa notte, in via Patturelli, dove i titolari di una Smart e una Fiat 500 si sono ritrovati le auto senza ruote poggiate su mattoni e crick. Sta diventando un furto di routine praticamente e chi lascia il suo mezzo in strada di notte, deve affidarsi ormai al buon Dio (più che alle forze dell’ordine) affinché la mattina seguente lo ritrovi intatto.