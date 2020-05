LE FOTO. CASERTA. BCC TERRA DI LAVORO: inaugurata la nuova filiale di via Battisti

Il Presidente Ricciardi: “Rispondere a esigenze di consulenza più qualificata per i clienti”

CASERTA (red.eco.) – Prosegue l’impegno della BCC Terra di Lavoro, guidata dal Presidente Roberto Ricciardi, nel servizio e nell’attenzione alla clientela nonostante il periodo di crisi sociale, sanitario e finanziario.

Oggi lunedì 4 maggio, a Caserta città e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, è stata inaugurata la nuova filiale della BCC in via Cesare Battisti.

La BCC è presente a Caserta dal 1994, prima in via Botticelli e poi in Corso Trieste. Adesso lo sportello della banca si è insediato nel cuore del capoluogo in una struttura di circa 250mq, con un numero di risorse adeguate alle gestione di masse sempre in crescita (oltre 90 milioni di euro) ed un numero di clienti in costante ascesa (circa 1800 rapporti).

Il Credito Cooperativo in provincia di Caserta non si ferma, anzi continua a lavorare per essere sempre più vicino alle esigenze odierne delle famiglie e delle imprese in un momento difficile e complicato per tutto il paese.

Confermato alla direzione dello sportello, il dottor Pietro Malaspina, giovane ma esperto professionista, nel cui sangue scorre il seme del Credito Cooperativo (suo padre, il compianto Domenico, è stato direttore generale della BCC fino agli anni 90). Malaspina sarà chiamato a compiti ancora più complessi per un costante miglioramento degli standard qualitativi di servizio anche alla luce della recente adesione al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

La nuova sede, più ampia e confortevole, sarà presto fornita di cassette di sicurezza per rispondere ad una manifesta esigenza della clientela.

Il forte legame e l’impegno della BCC Terra di Lavoro sul territorio, in particolare con il capoluogo di provincia, si è recentemente concretizzato, come già noto ai più, nella donazione che la banca ha fatto ai primi di marzo al locale ospedale sant’Anna e san Sebastiano di una postazione particolarmente avanzata di terapia intensiva.

“L’obiettivo che oggi si pone la BCC Terra di Lavoro a Caserta centro – ha sostenuto Malaspina – è che la Banca possa, anche grazie all’appartenenza al gruppo Bancario Iccrea, rispondere a bisogni di consulenza più qualificati per una clientela che presenta esigenze differenziate e specifiche. Ciò dovrebbe consentire in tempi rapidi di confermare il trend di crescita dell’ultimo triennio ampliando la platea dei clienti della Banca”.

“In questa specifica direzione di vicinanza a famiglie e imprese – ha affermato il Presidente Ricciardi – si sta muovendo in questi giorni la Banca concedendo ai clienti che vivono una fase di crisi storica, in tempi ragionevoli e compatibilmente con gli interlocutori coinvolti, l’accesso a misure speciali di sospensione dei finanziamenti anche al di la delle fattispecie previste dalla legge.

La banca è attiva anche nelle misure previste dal decreto di liquidità, in particolare per la misura di concessione dei 25mila euro alle imprese con la garanzia di Medio Credito Centrale.

Nella sola Caserta città già 100 aziende hanno richiesto tale beneficio che sarà erogato nei prossimi giorni.

La strada da percorrere è ancora lunga – ha continuato il Presidente Ricciardi – nel rispetto delle regole previste per una grande banca quale ora siamo con l’adesione al Gruppo Cooperativo ICCREA, ma senza dimenticare le origini e la mission del Credito cooperativo”.

L’impegno del Presidente Ricciardi, che ha fortemente voluto questo cambio di passo, ha trainato tutta la realtà lavorativa della banca nella elaborazione di strategie di lavoro sempre più orientate ad un servizio specializzato alla clientela, soprattutto in questa fase critica per i clienti che hanno assoluta necessità di sentire la BCC ancora più vicina.

La Direzione Generale nella persona del dottor Antonio Francese che dirige la BCC da diversi anni, da tecnico e professionista, riesce ben a coniugare l’indirizzo mutualistico della banca senza rinunciare al contempo fare impresa bancaria a servizio del territorio e della comunità locale.