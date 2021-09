LE FOTO CASERTA. Cambio al vertice al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. ECCO CHI E’ IL NUOVO COMANDANTE

CASERTA – Questa mattina presso la sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sita in via Falcone si è svolta la cerimonia per il passaggio di consegne tra il Comandante uscente Dott. Arch. Rosa D’Eliseo ed il Comandante Dott. Ing. Carlo Federico. Il nuovo Comandante, Dirigente Sup. e anche Vicario della direzione regionale Vigili del Fuoco della Campania subentra nell’incarico al Comandante Dott. Arch. Rosa D’Eliseo, che continuerà a coprire lo stesso ruolo in modo esclusivo presso il Comando Vigili del Fuoco Salerno dopo aver condotto contemporaneamente anche il Comando di Caserta con una reggenza durata 6 mesi.

L’Arch. Rosa D’Eliseo ha guidato il Comando di Caserta con diligenza e profondo senso del dovere affrontando con determinazione tutte le difficoltà che si sono presentate in questo periodo così difficile, caratterizzato sia dalla pandemia e sia dai numerosi interventi effettuati nel periodo estivo che hanno visto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta impegnati su molti fronti. L’Ing. Carlo Federico, proveniente dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Campania, ha già affrontato in passato molte emergenze e alla cui esperienza e professionalità ci si affida per affrontare i futuri mesi incerti che si presenteranno d’ora in avanti. La cerimonia è stata caratterizzata dal simbolico passaggio dello stendardo e dall’apposizione dello stretch “Caserta” sul petto del nuovo Comandante.