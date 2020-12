CASERTA – I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, oggi pomeriggio, alle 18, hanno omaggiato con una corona di fiori, la Madonna dell’Immacolata, posta sulla chiesa del Buon Pastore.

Si tratta di una suggestiva cerimonia che si ripete ogni anno, in tutta Italia, in questa giornata. E che oggi non è mancata nel capoluogo, come si vede dalle belle foto che pubblichiamo. Una tradizione che dura da due secoli, particolarmente sentita dai vigili del fuoco.