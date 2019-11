LE FOTO. CASERTA. Crolli in pieno centro, paura in via Renella

Caserta -Non solo acqua, ma anche pietre piovono dal cielo. Pochi minuti fa, in via Renella, una delle strade principali di Caserta, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il cornicione di un palazzo, dal quale sono crollati improvvisamente dei calcinacci di notevoli dimensioni. Sul posto anche la Polizia Municipale.

Non si sono registrate gravi conseguenze, fortunatamente, ma le piogge incessanti di queste settimane e la fatiscenza di alcune strutture cittadine mettono a serio e continuo repentaglio l’incolumità dei cittadini. Oggi potrebbero essere “soltanto” calcinacci, domani potrebbe trattarsi di un immobile intero.