LE FOTO CASERTA. I senatori della Commissione Difesa in città. La visita all’Aeronautica e alla Caserma Garibaldi

La trasferta da Palazzo Madama è stata voluta dalla parlamentare casertana Giovanna Petrenga che di questa commissione è componente

CASERTA – Quest’oggi una delegazione della commissione difesa del Senato ha fatto tappa a Caserta per visitare l’aeronautica militare e la sua scuola specialisti e la Caserma Garibaldi dei bersaglieri. Quest’incontro, voluto fortemente dalla Sen. Giovanna Petrenga, ha consentito ai membri della commissione di valutare personalmente l’efficienza e la preparazione delle 2 compagnie presenti sul territorio casertano.

La delegazione era composta dalla Presidente Roberta Pinotti, dalla sen. Giovanna Petrenga, dal sen. Fabio Di Micco, dalla sen Isabella Rauti e dalla sen. Stefania Pucciarelli. La visita si è tenuta in due distinti momenti. La mattinata è stata dedicata all’aeronautica militare e alla scuola specialisti dove il generale Aurelio Colagrande ed il colonnello Roberto impegno hanno rappresentato tutte le attività logistiche e formative che la loro compagnia compie quotidianamente. Nel pomeriggio, poi, la delegazione è stata ricevuta dal generale Domenico Ciotti, comandante della caserma Garibaldi che ha rappresentato il quotidiano impegno che l’esercito mette in campo sia per le questioni internazionali che nazionali.