LE FOTO. CASERTA. IL SECONDO COLPO ALLE POSTE DI CORSO GIANNONE. Il terrore di un impiegata che si è rifugiata in bagno

CASERTA – Il 2 dicembre fu una rapina a sconvolgere una tranquilla mattinata di fine anno, oggi pomeriggio, intorno alle 14, è stato un furto, mentre i dipendenti dell’ufficio postale di corso Giannone a Caserta proprio mente uscivano dalla sede. In un primo tempo non era chiaro chi fosse chiuso all’interno, precisamente era una dipendente che, visto l’arrivo dei malviventi, si è rifugiata in uno dei bagni dell’ufficio.

Pare che siano riusciti a entrare attraverso un buco fatto dal muro all’interno delle poste, i malviventi protagonisti del raid avvenuto proprio durante l’uscita da scuola di tantissimi ragazzi del liceo Giannone e della scuola De Amicis. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati per aprire la porta blindata dell’ufficio postale rimasta chiusa. Ed è anche questo particolare che fa supporre che l’ingresso sia avvenuto attraverso un entrata posteriore. Immediatamente giunti su corso Giannone anche la polizia, che ha la questura non distante da lì, e i carabinieri. Fa specie che in entrambi i casi il giorno prescelto per il colpo dai malviventi sia stato proprio i primi utili per il pagamento delle pensioni, momento in cui le casse gli uffici postali sono rimpinguate dal denaro. L’ammontare del bottino non è ancora stato specificato.